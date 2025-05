ISLAND

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

NazwaISLAND

PozycjaNo.1552

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.19%

Podaż w obiegu172,182,280.67507833

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż988,771,854.231796

Wskaźnik obrotu0.1721%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.2917950312440039,2024-12-17

Najniższa cena0.012141457449811283,2025-04-07

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieNifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.