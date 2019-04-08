Tokenomika IRISnet (IRIS) Odkryj kluczowe informacje o IRISnet (IRIS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o IRISnet (IRIS) IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains. IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains. Oficjalna strona internetowa: https://www.irisnet.org/ Biała księga: https://www.irisnet.org/docs/resources/whitepaper-en.html Block Explorer: https://irishub.iobscan.io/#/home Kup IRIS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa IRISnet (IRIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IRISnet (IRIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Całkowita podaż: $ 2.13B $ 2.13B $ 2.13B Podaż w obiegu: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Historyczne maksimum: $ 0.31584 $ 0.31584 $ 0.31584 Historyczne minimum: $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 Aktualna cena: $ 0.0009238 $ 0.0009238 $ 0.0009238 Dowiedz się więcej o cenie IRISnet (IRIS)

Tokenomika IRISnet (IRIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IRISnet (IRIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IRIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IRIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIRIS tokenomikę, poznaj cenę tokena IRISna żywo!

Historia ceny IRISnet (IRIS) Analiza historii ceny IRIS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IRIS już teraz!

Prognoza ceny IRIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IRIS? Nasza strona z prognozami cen IRIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IRIS już teraz!

