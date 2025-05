IRIS

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

Data wydania2019-04-08 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.2575 USDT

Historyczne maksimum0.31768324,2021-04-11

Najniższa cena0.000851582719313134,2025-04-22

Publiczny blockchainIRIS

