Informacje o IMGN Labs (IMGN) Oficjalna strona internetowa: https://imgn.org Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1 Kup IMGN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa IMGN Labs (IMGN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IMGN Labs (IMGN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Historyczne maksimum: $ 0.011005 $ 0.011005 $ 0.011005 Historyczne minimum: $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 Aktualna cena: $ 0.003153 $ 0.003153 $ 0.003153 Dowiedz się więcej o cenie IMGN Labs (IMGN)

Tokenomika IMGN Labs (IMGN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IMGN Labs (IMGN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IMGN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IMGN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIMGN tokenomikę, poznaj cenę tokena IMGNna żywo!

Historia ceny IMGN Labs (IMGN) Analiza historii ceny IMGN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IMGN już teraz!

Prognoza ceny IMGN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IMGN? Nasza strona z prognozami cen IMGN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IMGN już teraz!

