Informacje o Mobox (MBOX) MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality. MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality. Oficjalna strona internetowa: https://www.mobox.io/#/ Biała księga: https://faqen.mobox.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377 Kup MBOX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Mobox (MBOX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mobox (MBOX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.64M $ 27.64M $ 27.64M Całkowita podaż: $ 550.32M $ 550.32M $ 550.32M Podaż w obiegu: $ 500.32M $ 500.32M $ 500.32M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.40M $ 30.40M $ 30.40M Historyczne maksimum: $ 15.788 $ 15.788 $ 15.788 Historyczne minimum: $ 0.0365171005253819 $ 0.0365171005253819 $ 0.0365171005253819 Aktualna cena: $ 0.05524 $ 0.05524 $ 0.05524 Dowiedz się więcej o cenie Mobox (MBOX)

Tokenomika Mobox (MBOX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mobox (MBOX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MBOX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MBOX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMBOX tokenomikę, poznaj cenę tokena MBOXna żywo!

Jak kupić MBOX Chcesz dodać Mobox (MBOX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MBOX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MBOX na MEXC już teraz!

Historia ceny Mobox (MBOX) Analiza historii ceny MBOX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MBOX już teraz!

Prognoza ceny MBOX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MBOX? Nasza strona z prognozami cen MBOX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MBOX już teraz!

