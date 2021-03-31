Tokenomika Illuvium (ILV) Odkryj kluczowe informacje o Illuvium (ILV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Illuvium (ILV) Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody. Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody. Oficjalna strona internetowa: https://illuvium.io/ Biała księga: https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e

Tokenomika i analiza cenowa Illuvium (ILV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Illuvium (ILV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 84.75M $ 84.75M $ 84.75M Całkowita podaż: $ 9.08M $ 9.08M $ 9.08M Podaż w obiegu: $ 6.56M $ 6.56M $ 6.56M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 117.19M $ 117.19M $ 117.19M Historyczne maksimum: $ 1,924.017 $ 1,924.017 $ 1,924.017 Historyczne minimum: $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 Aktualna cena: $ 12.912 $ 12.912 $ 12.912 Dowiedz się więcej o cenie Illuvium (ILV)

Tokenomika Illuvium (ILV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Illuvium (ILV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ILV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ILV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszILV tokenomikę, poznaj cenę tokena ILVna żywo!

Historia ceny Illuvium (ILV) Analiza historii ceny ILV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ILV już teraz!

Prognoza ceny ILV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ILV? Nasza strona z prognozami cen ILV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ILV już teraz!

