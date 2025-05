ILV

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

NazwaILV

PozycjaNo.418

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)381.60%

Podaż w obiegu5,840,875.04965269

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż9,020,753.64055246

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2021-03-31 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2868.94660798,2021-05-29

Najniższa cena10.04299974975683,2025-04-07

Publiczny blockchainETH

