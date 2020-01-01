Tokenomika IDEX (IDEX) Odkryj kluczowe informacje o IDEX (IDEX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours.

Oficjalna strona internetowa: https://idex.io/
Biała księga: https://docs.idex.io/
Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae

Tokenomika i analiza cenowa IDEX (IDEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IDEX (IDEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.77M $ 23.77M $ 23.77M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 981.35M $ 981.35M $ 981.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.22M $ 24.22M $ 24.22M Historyczne maksimum: $ 0.97478 $ 0.97478 $ 0.97478 Historyczne minimum: $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 Aktualna cena: $ 0.02422 $ 0.02422 $ 0.02422 Dowiedz się więcej o cenie IDEX (IDEX)

Tokenomika IDEX (IDEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IDEX (IDEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IDEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IDEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIDEX tokenomikę, poznaj cenę tokena IDEXna żywo!

Historia ceny IDEX (IDEX) Analiza historii ceny IDEX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IDEX już teraz!

Prognoza ceny IDEX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IDEX? Nasza strona z prognozami cen IDEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IDEX już teraz!

