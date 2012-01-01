Tokenomika Hoppy (HOPPY) Odkryj kluczowe informacje o Hoppy (HOPPY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hoppy (HOPPY) Hoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie. Hoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie. Oficjalna strona internetowa: https://hoppy.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6E79B51959CF968d87826592f46f819F92466615 Kup HOPPY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hoppy (HOPPY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hoppy (HOPPY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M Całkowita podaż: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Podaż w obiegu: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M Historyczne maksimum: $ 0.000352903 $ 0.000352903 $ 0.000352903 Historyczne minimum: $ 0.000001726464050057 $ 0.000001726464050057 $ 0.000001726464050057 Aktualna cena: $ 0.000015879 $ 0.000015879 $ 0.000015879 Dowiedz się więcej o cenie Hoppy (HOPPY)

Tokenomika Hoppy (HOPPY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hoppy (HOPPY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOPPY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOPPY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHOPPY tokenomikę, poznaj cenę tokena HOPPYna żywo!

Jak kupić HOPPY Chcesz dodać Hoppy (HOPPY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HOPPY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HOPPY na MEXC już teraz!

Historia ceny Hoppy (HOPPY) Analiza historii ceny HOPPY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HOPPY już teraz!

Prognoza ceny HOPPY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HOPPY? Nasza strona z prognozami cen HOPPY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HOPPY już teraz!

