Informacje o Hive Intelligence (HINT) Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly. Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly. Oficjalna strona internetowa: http://hiveintelligence.xyz Biała księga: http://docs.hiveintelligence.xyz Block Explorer: https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787 Kup HINT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hive Intelligence (HINT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hive Intelligence (HINT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 460.38M $ 460.38M $ 460.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M Historyczne maksimum: $ 0.04414 $ 0.04414 $ 0.04414 Historyczne minimum: $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 Aktualna cena: $ 0.004138 $ 0.004138 $ 0.004138 Dowiedz się więcej o cenie Hive Intelligence (HINT)

Tokenomika Hive Intelligence (HINT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hive Intelligence (HINT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HINT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HINT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHINT tokenomikę, poznaj cenę tokena HINTna żywo!

Jak kupić HINT Chcesz dodać Hive Intelligence (HINT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HINT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HINT na MEXC już teraz!

Historia ceny Hive Intelligence (HINT) Analiza historii ceny HINT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HINT już teraz!

Prognoza ceny HINT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HINT? Nasza strona z prognozami cen HINT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HINT już teraz!

