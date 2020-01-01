Tokenomika VANA (VANA) Odkryj kluczowe informacje o VANA (VANA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o VANA (VANA) Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy. Oficjalna strona internetowa: https://www.vana.org/ Biała księga: https://docs.vana.org/docs/vana-whitepaper Block Explorer: https://vanascan.io/

Tokenomika i analiza cenowa VANA (VANA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VANA (VANA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 130.59M $ 130.59M $ 130.59M Całkowita podaż: $ 112.64M $ 112.64M $ 112.64M Podaż w obiegu: $ 30.08M $ 30.08M $ 30.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 520.92M $ 520.92M $ 520.92M Historyczne maksimum: $ 35.517 $ 35.517 $ 35.517 Historyczne minimum: $ 3.7412727319769483 $ 3.7412727319769483 $ 3.7412727319769483 Aktualna cena: $ 4.341 $ 4.341 $ 4.341 Dowiedz się więcej o cenie VANA (VANA)

Tokenomika VANA (VANA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VANA (VANA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VANA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VANA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVANA tokenomikę, poznaj cenę tokena VANAna żywo!

