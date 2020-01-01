Tokenomika Hifi Finance (HIFI) Odkryj kluczowe informacje o Hifi Finance (HIFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hifi Finance (HIFI) Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today. Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today. Oficjalna strona internetowa: https://hifi.finance/ Biała księga: https://docs.hifi.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e Kup HIFI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hifi Finance (HIFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hifi Finance (HIFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.97M $ 12.97M $ 12.97M Całkowita podaż: $ 166.96M $ 166.96M $ 166.96M Podaż w obiegu: $ 141.96M $ 141.96M $ 141.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.25M $ 15.25M $ 15.25M Historyczne maksimum: $ 2.6371 $ 2.6371 $ 2.6371 Historyczne minimum: $ 0.051917170291608486 $ 0.051917170291608486 $ 0.051917170291608486 Aktualna cena: $ 0.09133 $ 0.09133 $ 0.09133 Dowiedz się więcej o cenie Hifi Finance (HIFI)

Tokenomika Hifi Finance (HIFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hifi Finance (HIFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HIFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HIFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHIFI tokenomikę, poznaj cenę tokena HIFIna żywo!

Jak kupić HIFI Chcesz dodać Hifi Finance (HIFI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HIFI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HIFI na MEXC już teraz!

Historia ceny Hifi Finance (HIFI) Analiza historii ceny HIFI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HIFI już teraz!

Prognoza ceny HIFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HIFI? Nasza strona z prognozami cen HIFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HIFI już teraz!

