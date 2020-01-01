Tokenomika Hedera Guild Game (HGG) Odkryj kluczowe informacje o Hedera Guild Game (HGG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hedera Guild Game (HGG) Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game. Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game. Oficjalna strona internetowa: https://hguild.io/ Biała księga: https://hguild.io/resources/doc/HGGWP1.1eng.pdf Block Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.6722561 Kup HGG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hedera Guild Game (HGG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hedera Guild Game (HGG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 960.00K $ 960.00K $ 960.00K Historyczne maksimum: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Historyczne minimum: $ 0.000394604345299831 $ 0.000394604345299831 $ 0.000394604345299831 Aktualna cena: $ 0.00048 $ 0.00048 $ 0.00048 Dowiedz się więcej o cenie Hedera Guild Game (HGG)

Tokenomika Hedera Guild Game (HGG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hedera Guild Game (HGG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HGG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HGG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHGG tokenomikę, poznaj cenę tokena HGGna żywo!

Jak kupić HGG Chcesz dodać Hedera Guild Game (HGG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HGG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HGG na MEXC już teraz!

Historia ceny Hedera Guild Game (HGG) Analiza historii ceny HGG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HGG już teraz!

Prognoza ceny HGG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HGG? Nasza strona z prognozami cen HGG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HGG już teraz!

