Informacje o MX Token (MX) MX TOKEN (MX) to zdecentralizowany cyfrowy aktyw rozwojony przez platformę MEXC opartą na łańcuchu bloków Ethereum. Jako token natywny MEXC, jego głównym celem jest zapewnienie użytkownikom bezpiecznego i stabilnego doświadczenia handlowego oraz stanie się liderem branży. Posiadacze MX mają prawo do szeregu korzyści w MEXC, takich jak nagrody za posiadanie MX, głosowanie i otrzymywanie zniżek, a także darmowe airdropy za głosowanie na nowe notowania. Oficjalna strona internetowa: https://www.mexc.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x11eef04c884e24d9b7b4760e7476d06ddf797f36

Tokenomika i analiza cenowa MX Token (MX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MX Token (MX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 242.63M $ 242.63M $ 242.63M Całkowita podaż: $ 416.19M $ 416.19M $ 416.19M Podaż w obiegu: $ 92.75M $ 92.75M $ 92.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.62B $ 2.62B $ 2.62B Historyczne maksimum: $ 5.858 $ 5.858 $ 5.858 Historyczne minimum: $ 0.0420566690384 $ 0.0420566690384 $ 0.0420566690384 Aktualna cena: $ 2.616 $ 2.616 $ 2.616 Dowiedz się więcej o cenie MX Token (MX)

Szczegółowa struktura tokenów MX Token (MX) Zanurz się głębiej w to, jak tokeny MX są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia. Overview MX Token is the native utility token of the MXC Exchange ecosystem. It is designed to provide trading fee discounts, access to token sales, staking, voting rights, and premium services for holders. The tokenomics of MX Token are structured to incentivize platform participation, reward loyalty, and support the growth of the MXC ecosystem. Issuance Mechanism Blockchain-Based Issuance: MX Token is issued on blockchain technology, ensuring secure and transparent transactions.

MX Token is issued on blockchain technology, ensuring secure and transparent transactions. Supply Model: The total supply and specific issuance schedule are not detailed in the available sources, but MX Token follows a typical exchange token model with a capped supply and periodic burns or buybacks to manage inflation and incentivize holding. Allocation Mechanism Allocation Category Description/Use Case Trading Fee Discounts Holders receive reduced trading fees on the MXC Exchange. Token Sales Used for participation in exclusive token sales/IEOs. Staking Can be staked for additional rewards or yield. Voting Grants governance rights for platform proposals. Premium Services Access to advanced features and services. Note: The precise percentage breakdown of initial or ongoing allocations (e.g., team, community, investors, ecosystem) is not publicly disclosed in the available data. Usage and Incentive Mechanism Trading Fee Discounts: MX Token holders benefit from lower trading fees, directly incentivizing holding and usage on the platform.

MX Token holders benefit from lower trading fees, directly incentivizing holding and usage on the platform. Staking and Yield Programs: MX Token can be staked in various DeFi and yield farming programs, sometimes in partnership with other protocols, to earn additional tokens or rewards.

MX Token can be staked in various DeFi and yield farming programs, sometimes in partnership with other protocols, to earn additional tokens or rewards. Referral Incentives: Users can earn a percentage of their referrals' trading fees in MX Token, further incentivizing community growth and engagement.

Users can earn a percentage of their referrals' trading fees in MX Token, further incentivizing community growth and engagement. Participation in Token Sales: MX Token is required to access exclusive token sales, providing utility and demand for the token.

MX Token is required to access exclusive token sales, providing utility and demand for the token. Governance: Holders can vote on platform proposals, influencing the direction of the MXC ecosystem. Locking Mechanism Staking Lockups: When participating in staking or yield programs, MX Token may be subject to lockup periods, during which tokens cannot be withdrawn.

When participating in staking or yield programs, MX Token may be subject to lockup periods, during which tokens cannot be withdrawn. Program-Specific Locking: Certain DeFi or yield programs may impose their own locking durations, typically ranging from a few days to several months, depending on the campaign. Unlocking Time Program-Dependent: Unlocking times for staked or locked MX Tokens depend on the specific program or campaign. For example, a yield farming event may have a 3-day lockup, after which tokens and rewards are distributed.

Unlocking times for staked or locked MX Tokens depend on the specific program or campaign. For example, a yield farming event may have a 3-day lockup, after which tokens and rewards are distributed. No Global Vesting Schedule: There is no evidence of a global vesting or unlock schedule for all MX Tokens; instead, unlocking is determined by participation in specific staking or incentive programs. Summary Table Mechanism Details Issuance Blockchain-based, capped supply, periodic burns/buybacks Allocation Trading fee discounts, token sales, staking, voting, premium services Usage/Incentives Fee discounts, staking rewards, referral bonuses, governance, token sale participation Locking Staking/yield program lockups (duration varies by program) Unlocking Program-dependent; typically after campaign or lockup period ends Additional Notes Transparency: While MX Token's utility and incentive mechanisms are well-documented, detailed breakdowns of initial allocations, vesting schedules, or comprehensive unlock timelines are not publicly available.

While MX Token's utility and incentive mechanisms are well-documented, detailed breakdowns of initial allocations, vesting schedules, or comprehensive unlock timelines are not publicly available. Ecosystem Growth: The tokenomics are designed to foster long-term engagement, platform growth, and community participation through a combination of utility, rewards, and governance. Implications and Recommendations For Users: MX Token offers tangible benefits for active traders and community members, especially those participating in staking and referral programs.

MX Token offers tangible benefits for active traders and community members, especially those participating in staking and referral programs. For Analysts: The lack of detailed public allocation and unlock data is a limitation for deep tokenomics analysis, but the available mechanisms align with standard exchange token models.

The lack of detailed public allocation and unlock data is a limitation for deep tokenomics analysis, but the available mechanisms align with standard exchange token models. For the Ecosystem: The focus on utility, incentives, and governance supports sustainable growth, but increased transparency on allocation and vesting would further strengthen trust and analytical rigor. If you require more granular details (such as exact allocation percentages or a vesting chart), you may need to consult official MXC Exchange documentation or reach out to the project team directly, as this information is not comprehensively disclosed in public sources as of the current date.

Tokenomika MX Token (MX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MX Token (MX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMX tokenomikę, poznaj cenę tokena MXna żywo!

