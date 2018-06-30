Tokenomika MX Token (MX)

Odkryj kluczowe informacje o MX Token (MX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o MX Token (MX)

MX TOKEN (MX) to zdecentralizowany cyfrowy aktyw rozwojony przez platformę MEXC opartą na łańcuchu bloków Ethereum. Jako token natywny MEXC, jego głównym celem jest zapewnienie użytkownikom bezpiecznego i stabilnego doświadczenia handlowego oraz stanie się liderem branży. Posiadacze MX mają prawo do szeregu korzyści w MEXC, takich jak nagrody za posiadanie MX, głosowanie i otrzymywanie zniżek, a także darmowe airdropy za głosowanie na nowe notowania.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.mexc.com
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x11eef04c884e24d9b7b4760e7476d06ddf797f36

Tokenomika i analiza cenowa MX Token (MX)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MX Token (MX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 242.63M
Całkowita podaż:
$ 416.19M
Podaż w obiegu:
$ 92.75M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.62B
Historyczne maksimum:
$ 5.858
Historyczne minimum:
$ 0.0420566690384
Aktualna cena:
$ 2.616
Szczegółowa struktura tokenów MX Token (MX)

Zanurz się głębiej w to, jak tokeny MX są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia.

Overview

MX Token is the native utility token of the MXC Exchange ecosystem. It is designed to provide trading fee discounts, access to token sales, staking, voting rights, and premium services for holders. The tokenomics of MX Token are structured to incentivize platform participation, reward loyalty, and support the growth of the MXC ecosystem.

Issuance Mechanism

  • Blockchain-Based Issuance: MX Token is issued on blockchain technology, ensuring secure and transparent transactions.
  • Supply Model: The total supply and specific issuance schedule are not detailed in the available sources, but MX Token follows a typical exchange token model with a capped supply and periodic burns or buybacks to manage inflation and incentivize holding.

Allocation Mechanism

Allocation CategoryDescription/Use Case
Trading Fee DiscountsHolders receive reduced trading fees on the MXC Exchange.
Token SalesUsed for participation in exclusive token sales/IEOs.
StakingCan be staked for additional rewards or yield.
VotingGrants governance rights for platform proposals.
Premium ServicesAccess to advanced features and services.

Note: The precise percentage breakdown of initial or ongoing allocations (e.g., team, community, investors, ecosystem) is not publicly disclosed in the available data.

Usage and Incentive Mechanism

  • Trading Fee Discounts: MX Token holders benefit from lower trading fees, directly incentivizing holding and usage on the platform.
  • Staking and Yield Programs: MX Token can be staked in various DeFi and yield farming programs, sometimes in partnership with other protocols, to earn additional tokens or rewards.
  • Referral Incentives: Users can earn a percentage of their referrals' trading fees in MX Token, further incentivizing community growth and engagement.
  • Participation in Token Sales: MX Token is required to access exclusive token sales, providing utility and demand for the token.
  • Governance: Holders can vote on platform proposals, influencing the direction of the MXC ecosystem.

Locking Mechanism

  • Staking Lockups: When participating in staking or yield programs, MX Token may be subject to lockup periods, during which tokens cannot be withdrawn.
  • Program-Specific Locking: Certain DeFi or yield programs may impose their own locking durations, typically ranging from a few days to several months, depending on the campaign.

Unlocking Time

  • Program-Dependent: Unlocking times for staked or locked MX Tokens depend on the specific program or campaign. For example, a yield farming event may have a 3-day lockup, after which tokens and rewards are distributed.
  • No Global Vesting Schedule: There is no evidence of a global vesting or unlock schedule for all MX Tokens; instead, unlocking is determined by participation in specific staking or incentive programs.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceBlockchain-based, capped supply, periodic burns/buybacks
AllocationTrading fee discounts, token sales, staking, voting, premium services
Usage/IncentivesFee discounts, staking rewards, referral bonuses, governance, token sale participation
LockingStaking/yield program lockups (duration varies by program)
UnlockingProgram-dependent; typically after campaign or lockup period ends

Additional Notes

  • Transparency: While MX Token's utility and incentive mechanisms are well-documented, detailed breakdowns of initial allocations, vesting schedules, or comprehensive unlock timelines are not publicly available.
  • Ecosystem Growth: The tokenomics are designed to foster long-term engagement, platform growth, and community participation through a combination of utility, rewards, and governance.

Implications and Recommendations

  • For Users: MX Token offers tangible benefits for active traders and community members, especially those participating in staking and referral programs.
  • For Analysts: The lack of detailed public allocation and unlock data is a limitation for deep tokenomics analysis, but the available mechanisms align with standard exchange token models.
  • For the Ecosystem: The focus on utility, incentives, and governance supports sustainable growth, but increased transparency on allocation and vesting would further strengthen trust and analytical rigor.

If you require more granular details (such as exact allocation percentages or a vesting chart), you may need to consult official MXC Exchange documentation or reach out to the project team directly, as this information is not comprehensively disclosed in public sources as of the current date.

Tokenomika MX Token (MX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki MX Token (MX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMX tokenomikę, poznaj cenę tokena MXna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.