Informacje o Happy Cat (HAPPY) The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy. The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy. Oficjalna strona internetowa: https://happycatonsol.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HAPPYwgFcjEJDzRtfWE6tiHE9zGdzpNky2FvjPHsvvGZ Kup HAPPY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Happy Cat (HAPPY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Happy Cat (HAPPY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Całkowita podaż: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Podaż w obiegu: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Historyczne maksimum: $ 0.05765 $ 0.05765 $ 0.05765 Historyczne minimum: $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 Aktualna cena: $ 0.0012572 $ 0.0012572 $ 0.0012572 Dowiedz się więcej o cenie Happy Cat (HAPPY)

Tokenomika Happy Cat (HAPPY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Happy Cat (HAPPY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HAPPY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HAPPY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHAPPY tokenomikę, poznaj cenę tokena HAPPYna żywo!

Jak kupić HAPPY Chcesz dodać Happy Cat (HAPPY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HAPPY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HAPPY na MEXC już teraz!

Historia ceny Happy Cat (HAPPY) Analiza historii ceny HAPPY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HAPPY już teraz!

Prognoza ceny HAPPY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HAPPY? Nasza strona z prognozami cen HAPPY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HAPPY już teraz!

