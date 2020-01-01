Tokenomika Greever (GVL) Odkryj kluczowe informacje o Greever (GVL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Greever (GVL) GREEVER is a Web3 Application, which contains the combination of Game-Fi and Social-Fi elements on D2E(Drive to Earn) base. GREEVER is designed for automobiles, the essential transportation in modern society. GREEVER is a Web3 Application, which contains the combination of Game-Fi and Social-Fi elements on D2E(Drive to Earn) base. GREEVER is designed for automobiles, the essential transportation in modern society. Oficjalna strona internetowa: https://greever.io Biała księga: https://greever.gitbook.io/eng/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x1a1027b2c787c362ae6e4a6495bfcc8fb3e9aebd Kup GVL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Greever (GVL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Greever (GVL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Historyczne maksimum: $ 0.299 $ 0.299 $ 0.299 Historyczne minimum: $ 0.000515228221993647 $ 0.000515228221993647 $ 0.000515228221993647 Aktualna cena: $ 0.0011077 $ 0.0011077 $ 0.0011077 Dowiedz się więcej o cenie Greever (GVL)

Tokenomika Greever (GVL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Greever (GVL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GVL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GVL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGVL tokenomikę, poznaj cenę tokena GVLna żywo!

Jak kupić GVL Chcesz dodać Greever (GVL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GVL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GVL na MEXC już teraz!

Historia ceny Greever (GVL) Analiza historii ceny GVL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GVL już teraz!

Prognoza ceny GVL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GVL? Nasza strona z prognozami cen GVL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GVL już teraz!

