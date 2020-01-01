Tokenomika GSYS (GSYS)

Odkryj kluczowe informacje o GSYS (GSYS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o GSYS (GSYS)

Genesys platform combines DeFi-Blockchain technology with community-driven solutions to create the fastest, most scalable, and low-consumption products and services for cryptocurrency transactions and NFTs.

Oficjalna strona internetowa:
https://genesys.network/
Biała księga:
https://genesyblockchain.gitbook.io/genesys-blockchain/genesys-blockchain-gchain/gchain
Block Explorer:
https://gchainexplorer.genesys.network

Tokenomika i analiza cenowa GSYS (GSYS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GSYS (GSYS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 33.00M
$ 33.00M$ 33.00M
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 603.24K
$ 603.24K$ 603.24K
Historyczne maksimum:
$ 1.75
$ 1.75$ 1.75
Historyczne minimum:
$ 0.011818060067975832
$ 0.011818060067975832$ 0.011818060067975832
Aktualna cena:
$ 0.01828
$ 0.01828$ 0.01828

Tokenomika GSYS (GSYS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki GSYS (GSYS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów GSYS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów GSYS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszGSYS tokenomikę, poznaj cenę tokena GSYSna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.