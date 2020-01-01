Tokenomika GSYS (GSYS) Odkryj kluczowe informacje o GSYS (GSYS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GSYS (GSYS) Genesys platform combines DeFi-Blockchain technology with community-driven solutions to create the fastest, most scalable, and low-consumption products and services for cryptocurrency transactions and NFTs. Genesys platform combines DeFi-Blockchain technology with community-driven solutions to create the fastest, most scalable, and low-consumption products and services for cryptocurrency transactions and NFTs. Oficjalna strona internetowa: https://genesys.network/ Biała księga: https://genesyblockchain.gitbook.io/genesys-blockchain/genesys-blockchain-gchain/gchain Block Explorer: https://gchainexplorer.genesys.network Kup GSYS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GSYS (GSYS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GSYS (GSYS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 33.00M $ 33.00M $ 33.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 603.24K $ 603.24K $ 603.24K Historyczne maksimum: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Historyczne minimum: $ 0.011818060067975832 $ 0.011818060067975832 $ 0.011818060067975832 Aktualna cena: $ 0.01828 $ 0.01828 $ 0.01828 Dowiedz się więcej o cenie GSYS (GSYS)

Tokenomika GSYS (GSYS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GSYS (GSYS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GSYS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GSYS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGSYS tokenomikę, poznaj cenę tokena GSYSna żywo!

