GSYS

Genesys platform combines DeFi-Blockchain technology with community-driven solutions to create the fastest, most scalable, and low-consumption products and services for cryptocurrency transactions and NFTs.

NazwaGSYS

PozycjaNo.4007

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)%0,00

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż33.000.000

Całkowita podaż33.000.000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.7435343495280362,2023-12-30

Najniższa cena0.01599062730074672,2025-05-29

Publiczny blockchainGSYS

Sektor

