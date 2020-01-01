Tokenomika GST (GST) Odkryj kluczowe informacje o GST (GST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GST (GST) STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Oficjalna strona internetowa: https://stepn.com/ Biała księga: https://stepn.com/litePaper Block Explorer: https://solscan.io/token/AFbX8oGjGpmVFywbVouvhQSRmiW2aR1mohfahi4Y2AdB Kup GST teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GST (GST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GST (GST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.39M $ 18.39M $ 18.39M Całkowita podaż: $ 3.96B $ 3.96B $ 3.96B Podaż w obiegu: $ 3.95B $ 3.95B $ 3.95B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.43M $ 18.43M $ 18.43M Historyczne maksimum: $ 9.4 $ 9.4 $ 9.4 Historyczne minimum: $ 0.004672045756950271 $ 0.004672045756950271 $ 0.004672045756950271 Aktualna cena: $ 0.004658 $ 0.004658 $ 0.004658 Dowiedz się więcej o cenie GST (GST)

Tokenomika GST (GST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GST (GST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGST tokenomikę, poznaj cenę tokena GSTna żywo!

Jak kupić GST Chcesz dodać GST (GST) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GST, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GST na MEXC już teraz!

Historia ceny GST (GST) Analiza historii ceny GST pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GST już teraz!

Prognoza ceny GST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GST? Nasza strona z prognozami cen GST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GST już teraz!

