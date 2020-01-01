Tokenomika Ether.Fi Foundation (ETHFI) Odkryj kluczowe informacje o Ether.Fi Foundation (ETHFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ether.Fi Foundation (ETHFI) Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi. Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi. Oficjalna strona internetowa: https://www.ether.fi/ Biała księga: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB

Tokenomika i analiza cenowa Ether.Fi Foundation (ETHFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ether.Fi Foundation (ETHFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 806.50M $ 806.50M $ 806.50M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 513.53M $ 513.53M $ 513.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B Historyczne maksimum: $ 8.72 $ 8.72 $ 8.72 Historyczne minimum: $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 Aktualna cena: $ 1.5705 $ 1.5705 $ 1.5705 Dowiedz się więcej o cenie Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Tokenomika Ether.Fi Foundation (ETHFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ether.Fi Foundation (ETHFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ETHFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETHFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszETHFI tokenomikę, poznaj cenę tokena ETHFIna żywo!

Historia ceny Ether.Fi Foundation (ETHFI) Analiza historii ceny ETHFI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ETHFI już teraz!

Prognoza ceny ETHFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ETHFI? Nasza strona z prognozami cen ETHFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ETHFI już teraz!

