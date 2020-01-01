Tokenomika Prompt (PROMPT) Odkryj kluczowe informacje o Prompt (PROMPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Prompt (PROMPT) Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks. Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks. Oficjalna strona internetowa: https://www.wayfinder.ai/ Biała księga: https://paper.wayfinder.ai/wayfinder_paper_v1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x28d38dF637dB75533bD3F71426F3410a82041544 Kup PROMPT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Prompt (PROMPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Prompt (PROMPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 46.75M $ 46.75M $ 46.75M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 350.19M $ 350.19M $ 350.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 133.50M $ 133.50M $ 133.50M Historyczne maksimum: $ 0.6266 $ 0.6266 $ 0.6266 Historyczne minimum: $ 0.10718787546655689 $ 0.10718787546655689 $ 0.10718787546655689 Aktualna cena: $ 0.1335 $ 0.1335 $ 0.1335 Dowiedz się więcej o cenie Prompt (PROMPT)

Tokenomika Prompt (PROMPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Prompt (PROMPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PROMPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PROMPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPROMPT tokenomikę, poznaj cenę tokena PROMPTna żywo!

Jak kupić PROMPT Chcesz dodać Prompt (PROMPT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PROMPT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PROMPT na MEXC już teraz!

Historia ceny Prompt (PROMPT) Analiza historii ceny PROMPT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PROMPT już teraz!

Prognoza ceny PROMPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PROMPT? Nasza strona z prognozami cen PROMPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PROMPT już teraz!

