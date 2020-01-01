Tokenomika Gode Chain (GODE) Odkryj kluczowe informacje o Gode Chain (GODE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Gode Chain (GODE) Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases. Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases. Oficjalna strona internetowa: https://godechain.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x245d9f531757f83064aD808b4c9b220C703a4934 Kup GODE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Gode Chain (GODE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gode Chain (GODE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.60M $ 5.60M $ 5.60M Historyczne maksimum: $ 0.007 $ 0.007 $ 0.007 Historyczne minimum: $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 Aktualna cena: $ 0.0005602 $ 0.0005602 $ 0.0005602 Dowiedz się więcej o cenie Gode Chain (GODE)

Tokenomika Gode Chain (GODE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gode Chain (GODE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GODE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GODE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGODE tokenomikę, poznaj cenę tokena GODEna żywo!

Historia ceny Gode Chain (GODE) Analiza historii ceny GODE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GODE już teraz!

Prognoza ceny GODE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GODE? Nasza strona z prognozami cen GODE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GODE już teraz!

