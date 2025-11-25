Tokenomika GOAT Network (GOATED)

Tokenomika GOAT Network (GOATED)

Odkryj kluczowe informacje o GOAT Network (GOATED), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:17:24 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa GOAT Network (GOATED)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GOAT Network (GOATED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 8.38M
$ 8.38M$ 8.38M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 104.35M
$ 104.35M$ 104.35M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 80.33M
$ 80.33M$ 80.33M
Historyczne maksimum:
$ 0.2177
$ 0.2177$ 0.2177
Historyczne minimum:
$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234
Aktualna cena:
$ 0.08033
$ 0.08033$ 0.08033

Informacje o GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.goat.network/
Biała księga:
https://www.goat.network/bitvm2-whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5d7909f951436d4e6974d841316057df3a622962

Tokenomika GOAT Network (GOATED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki GOAT Network (GOATED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów GOATED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOATED.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszGOATED tokenomikę, poznaj cenę tokena GOATEDna żywo!

Jak kupić GOATED

Chcesz dodać GOAT Network (GOATED) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GOATED, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny GOAT Network (GOATED)

Analiza historii ceny GOATED pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny GOATED

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOATED? Nasza strona z prognozami cen GOATED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

