Sprawdź prognozy cen GOAT Network na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GOATED w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę GOAT Network % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.08814 $0.08814 $0.08814 -2.43% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny GOAT Network na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny GOAT Network (GOATED) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy GOAT Network może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.08814. Prognoza ceny GOAT Network (GOATED) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy GOAT Network może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.092547. Prognoza ceny GOAT Network (GOATED) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GOATED na 2027 rok wyniesie $ 0.097174 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny GOAT Network (GOATED) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GOATED na 2028 rok wyniesie $ 0.102033 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny GOAT Network (GOATED) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GOATED w 2029 roku wyniesie $ 0.107134 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny GOAT Network (GOATED) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GOATED w 2030 roku wyniesie $ 0.112491 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny GOAT Network (GOATED) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena GOAT Network może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.183236. Prognoza ceny GOAT Network (GOATED) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena GOAT Network może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.298473. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.08814 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.088502 0.41% Prognoza ceny GOAT Network (GOATED) na dziś Przewidywana cena dla GOATED w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.08814 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny GOAT Network (GOATED) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GOATED z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.088152 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa GOAT Network (GOATED) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GOATED, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.088224 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa GOAT Network (GOATED) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GOATED wynosi $0.088502 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen GOAT Network Aktualna cena $ 0.08814$ 0.08814 $ 0.08814 Zmiana ceny (24H) -2.42% Kapitalizacja rynkowa $ 9.23M$ 9.23M $ 9.23M Podaż w obiegu 104.35M 104.35M 104.35M Wolumen (24H) $ 57.32K$ 57.32K $ 57.32K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GOATED to $ 0.08814. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -2.43%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 57.32K. Ponadto GOATED ma podaż w obiegu wynoszącą 104.35M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 9.23M. Zobacz na żywo cenę GOATED

Historyczna cena GOAT Network Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami GOAT Network, cena GOAT Network wynosi 0.08841USD. Podaż w obiegu GOAT Network (GOATED) wynosi 0.00 GOATED , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $9.23M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.000809 $ 0.09122 $ 0.08704

7 D -0.09% $ -0.009610 $ 0.10849 $ 0.08236

30 Dni 0.22% $ 0.01604 $ 0.17199 $ 0.05133 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin GOAT Network zanotował zmianę ceny o $0.000809 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs GOAT Network osiągnął maksimum na poziomie $0.10849 i minimum na poziomie $0.08236 . Zanotowano zmianę ceny o -0.09% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GOATED do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana GOAT Network o 0.22% , co odpowiada około $0.01604 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GOATED. Sprawdź pełną historię cen GOAT Network, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen GOATED

Jak działa moduł przewidywania ceny GOAT Network (GOATED)? Moduł predykcji ceny GOAT Network to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GOATED. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania GOAT Network na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GOATED, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę GOAT Network. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GOATED. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GOATED, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał GOAT Network.

Dlaczego prognoaza ceny GOATED jest ważna?

Prognozy cen GOATED są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w GOATED? Według Twoich prognoz GOATED osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny GOATED na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny GOAT Network (GOATED), przewidywana cena GOATED osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 GOATED w 2026 roku? Cena 1 GOAT Network (GOATED) wynosi dziś $0.08814 . Według powyższego modułu prognoz GOATED wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena GOATED w 2027 roku? GOAT Network (GOATED) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GOATED do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GOATED w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, GOAT Network (GOATED) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GOATED w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, GOAT Network (GOATED) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 GOATED w 2030 roku? Cena 1 GOAT Network (GOATED) wynosi dziś $0.08814 . Według powyższego modułu prognoz GOATED wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny GOATED na 2040 rok? GOAT Network (GOATED) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GOATED do 2040 roku.