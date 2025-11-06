GiełdaDEX+
Aktualna cena GOAT Network to 0.08972 USD. Śledź aktualizacje cen GOATED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOATED łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GOATED

Informacje o cenie GOATED

Czym jest GOATED

Biała księga GOATED

Oficjalna strona internetowa GOATED

Tokenomika GOATED

Prognoza cen GOATED

Historia GOATED

Przewodnik zakupowy GOATED

Przelicznik GOATED-fiat

GOATED na spot

USDT-M Futures GOATED

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo GOAT Network

Cena GOAT Network(GOATED)

Aktualna cena 1 GOATED do USD:

$0.08972
$0.08972
-0.68%1D
USD
GOAT Network (GOATED) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:42:49 (UTC+8)

Informacje o cenie GOAT Network (GOATED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.08274
$ 0.08274
Minimum 24h
$ 0.09122
$ 0.09122
Maksimum 24h

$ 0.08274
$ 0.08274

$ 0.09122
$ 0.09122

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234

+1.96%

-0.67%

-8.79%

-8.79%

Aktualna cena GOAT Network (GOATED) wynosi $ 0.08972. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOATED wahał się między $ 0.08274 a $ 0.09122, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOATED w historii to $ 0.19772632791076053, a najniższy to $ 0.052417385027545234.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOATED zmieniły się o +1.96% w ciągu ostatniej godziny, o -0.67% w ciągu 24 godzin i o -8.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GOAT Network (GOATED)

No.1143

$ 9.36M
$ 9.36M

$ 56.30K
$ 56.30K

$ 89.72M
$ 89.72M

104.35M
104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

10.43%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa GOAT Network wynosi $ 9.36M, przy $ 56.30K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOATED w obiegu wynosi 104.35M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 89.72M.

Historia ceny GOAT Network (GOATED) – USD

Śledź zmiany ceny GOAT Network dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0006143-0.67%
30 Dni$ +0.01873+26.38%
60 dni$ +0.03972+79.44%
90 dni$ +0.03972+79.44%
Dzisiejsza zmiana ceny GOAT Network

DziśGOATED odnotował zmianę $ -0.0006143 (-0.67%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny GOAT Network

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.01873 (+26.38%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny GOAT Network

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GOATED o $ +0.03972(+79.44%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny GOAT Network

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.03972 (+79.44%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe GOAT Network (GOATED)?

Sprawdź teraz stronę historii cen GOAT Network.

Co to jest GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w GOAT Network. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu GOATED, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące GOAT Network na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno GOAT Network będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny GOAT Network (w USD)

Jaka będzie wartość GOAT Network (GOATED) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GOAT Network (GOATED) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GOAT Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny GOAT Network!

Tokenomika GOAT Network (GOATED)

Zrozumienie tokenomiki GOAT Network (GOATED) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GOATEDjuż teraz!

Jak kupić GOAT Network (GOATED)

Szukasz jak kupić GOAT Network? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić GOAT Network na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby GOAT Network

Aby lepiej zrozumieć GOAT Network, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa GOAT Network
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące GOAT Network

Jaka jest dziś wartość GOAT Network (GOATED)?
Aktualna cena GOATED w USD wynosi 0.08972USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GOATED do USD?
Aktualna cena GOATED w USD wynosi $ 0.08972. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GOAT Network?
Kapitalizacja rynkowa dla GOATED wynosi $ 9.36M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GOATED w obiegu?
W obiegu GOATED znajduje się 104.35M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GOATED?
GOATED osiąga ATH w wysokości 0.19772632791076053 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GOATED?
GOATED zaliczył cenę ATL w wysokości 0.052417385027545234 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GOATED?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GOATED wynosi $ 56.30K USD.
Czy w tym roku GOATED pójdzie wyżej?
GOATED może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GOATED, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:42:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe GOAT Network (GOATED)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator GOATED do USD

Kwota

GOATED
GOATED
USD
USD

1 GOATED = 0.08972 USD

Handluj GOATED

GOATED/USDT
$0.08972
$0.08972
-0.65%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

