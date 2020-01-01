Tokenomika GamerCoin (GHX) Odkryj kluczowe informacje o GamerCoin (GHX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GamerCoin (GHX) GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean. GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean. Oficjalna strona internetowa: https://gamercoin.com/ Biała księga: https://docs.gamercoin.com/gamercoin-ghx-documentation-1 Block Explorer: https://solscan.io/token/Cy52Ts2GwSzdkhCihB5i1Vu6sApzgqktNNFyHbsdgwm7 Kup GHX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GamerCoin (GHX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GamerCoin (GHX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.94M $ 12.94M $ 12.94M Całkowita podaż: $ 808.00M $ 808.00M $ 808.00M Podaż w obiegu: $ 649.97M $ 649.97M $ 649.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.09M $ 16.09M $ 16.09M Historyczne maksimum: $ 0.3605 $ 0.3605 $ 0.3605 Historyczne minimum: $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 Aktualna cena: $ 0.01991 $ 0.01991 $ 0.01991 Dowiedz się więcej o cenie GamerCoin (GHX)

Tokenomika GamerCoin (GHX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GamerCoin (GHX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GHX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GHX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGHX tokenomikę, poznaj cenę tokena GHXna żywo!

Historia ceny GamerCoin (GHX) Analiza historii ceny GHX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GHX już teraz!

Prognoza ceny GHX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GHX? Nasza strona z prognozami cen GHX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GHX już teraz!

