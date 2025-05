GHX

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

NazwaGHX

PozycjaNo.818

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.34%

Podaż w obiegu649,965,123.3557609

Maksymalna podaż808,000,000

Całkowita podaż808,000,000

Wskaźnik obrotu0.8044%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.86724495,2021-04-16

Najniższa cena0.004504326610072382,2023-06-16

Publiczny blockchainETH

