Informacje o GEODNET (GEOD) GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems. Oficjalna strona internetowa: https://www.geodnet.com Biała księga: https://www.geodnet.com/file/Geodnet%20whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/7JA5eZdCzztSfQbJvS8aVVxMFfd81Rs9VvwnocV1mKHu

Tokenomika i analiza cenowa GEODNET (GEOD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GEODNET (GEOD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 57.82M Całkowita podaż: $ 989.29M Podaż w obiegu: $ 317.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 182.30M Historyczne maksimum: $ 0.3899 Historyczne minimum: $ 0.008935486253898114 Aktualna cena: $ 0.1823

Tokenomika GEODNET (GEOD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GEODNET (GEOD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GEOD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GEOD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

