GEOD

GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

NazwaGEOD

PozycjaNo.472

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.11%

Podaż w obiegu317,164,483.62

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż989,289,568

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.374641892980259,2025-01-25

Najniższa cena0.008935486253898114,2023-02-08

Publiczny blockchainMATIC

Sektor

Media społecznościowe

