Informacje o FUTURECOIN (FUTURE) A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects. A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects. Oficjalna strona internetowa: https://e-futurecoin.com Biała księga: https://assets.e-futurecoin.com/Future-Coin-WP.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9FBff386a9405b4C98329824418ec02b5C20976b Kup FUTURE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FUTURECOIN (FUTURE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FUTURECOIN (FUTURE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 119.68M $ 119.68M $ 119.68M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.99M $ 14.99M $ 14.99M Historyczne maksimum: $ 3.0001 $ 3.0001 $ 3.0001 Historyczne minimum: $ 0.000007321077276589 $ 0.000007321077276589 $ 0.000007321077276589 Aktualna cena: $ 0.12527 $ 0.12527 $ 0.12527 Dowiedz się więcej o cenie FUTURECOIN (FUTURE)

Tokenomika FUTURECOIN (FUTURE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FUTURECOIN (FUTURE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FUTURE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FUTURE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFUTURE tokenomikę, poznaj cenę tokena FUTUREna żywo!

