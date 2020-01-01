Tokenomika Fuel (FUEL) Odkryj kluczowe informacje o Fuel (FUEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Fuel (FUEL) Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization. Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization. Oficjalna strona internetowa: https://www.fuel.network/ Biała księga: https://docs.fuel.network/docs/intro/what-is-fuel/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x675b68aa4d9c2d3bb3f0397048e62e6b7192079c Kup FUEL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Fuel (FUEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fuel (FUEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.25M $ 34.25M $ 34.25M Całkowita podaż: $ 10.16B $ 10.16B $ 10.16B Podaż w obiegu: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 58.04M $ 58.04M $ 58.04M Historyczne maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0.00537350714114238 $ 0.00537350714114238 $ 0.00537350714114238 Aktualna cena: $ 0.00571 $ 0.00571 $ 0.00571 Dowiedz się więcej o cenie Fuel (FUEL)

Tokenomika Fuel (FUEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fuel (FUEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FUEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FUEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFUEL tokenomikę, poznaj cenę tokena FUELna żywo!

Jak kupić FUEL Chcesz dodać Fuel (FUEL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FUEL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FUEL na MEXC już teraz!

Historia ceny Fuel (FUEL) Analiza historii ceny FUEL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FUEL już teraz!

Prognoza ceny FUEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FUEL? Nasza strona z prognozami cen FUEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FUEL już teraz!

