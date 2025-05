FUEL

Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization.

NazwaFUEL

PozycjaNo.489

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,06%

Podaż w obiegu4 975 921 133,786026

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż10 099 195 705,123465

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.08448034403918755,2024-12-29

Najniższa cena0.007217400538457314,2025-04-07

Publiczny blockchainFUEL

Sektor

Media społecznościowe

