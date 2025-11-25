Tokenomika Fractiq (FRACTIQ)

Odkryj kluczowe informacje o Fractiq (FRACTIQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:16:44 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Fractiq (FRACTIQ)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fractiq (FRACTIQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
Całkowita podaż:
$ 21.00B
Podaż w obiegu:
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 483.38K
Historyczne maksimum:
$ 1.2342
Historyczne minimum:
Aktualna cena:
$ 0.000023018
Informacje o Fractiq (FRACTIQ)

AI-Powered Low-/No-Code Blockchain Generation Platform. Block-by-block, build the future. Generate dApps, NFTs & DeFi modules in minutes.

Oficjalna strona internetowa:
https://fractiq.xyz/
Biała księga:
https://fractiq.xyz/Whitepaper.html
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0B6c7c1B6484c33f4e5255a69eE833dBe0c396Be

Tokenomika Fractiq (FRACTIQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Fractiq (FRACTIQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FRACTIQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FRACTIQ.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFRACTIQ tokenomikę, poznaj cenę tokena FRACTIQna żywo!

Jak kupić FRACTIQ

Chcesz dodać Fractiq (FRACTIQ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FRACTIQ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Fractiq (FRACTIQ)

Analiza historii ceny FRACTIQ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny FRACTIQ

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FRACTIQ? Nasza strona z prognozami cen FRACTIQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

