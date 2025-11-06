GiełdaDEX+
Aktualna cena Fractiq to 0.00002373 USD. Śledź aktualizacje cen FRACTIQ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FRACTIQ łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 FRACTIQ do USD:

$0.00002373
-1.77%1D
USD
Fractiq (FRACTIQ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:39:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Fractiq (FRACTIQ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00002248
Minimum 24h
$ 0.00002581
Maksimum 24h

$ 0.00002248
$ 0.00002581
--
--
-1.09%

-1.77%

-47.83%

-47.83%

Aktualna cena Fractiq (FRACTIQ) wynosi $ 0.00002373. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FRACTIQ wahał się między $ 0.00002248 a $ 0.00002581, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FRACTIQ w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FRACTIQ zmieniły się o -1.09% w ciągu ostatniej godziny, o -1.77% w ciągu 24 godzin i o -47.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Fractiq (FRACTIQ)

--
$ 67.35K
$ 498.33K
--
21,000,000,000
BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Fractiq wynosi --, przy $ 67.35K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FRACTIQ w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 21000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 498.33K.

Historia ceny Fractiq (FRACTIQ) – USD

Śledź zmiany ceny Fractiq dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000004276-1.77%
30 Dni$ -0.00223627-98.95%
60 dni$ -0.00997627-99.77%
90 dni$ -0.00997627-99.77%
Dzisiejsza zmiana ceny Fractiq

DziśFRACTIQ odnotował zmianę $ -0.0000004276 (-1.77%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Fractiq

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00223627 (-98.95%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Fractiq

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę FRACTIQ o $ -0.00997627(-99.77%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Fractiq

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00997627 (-99.77%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Fractiq (FRACTIQ)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Fractiq.

Co to jest Fractiq (FRACTIQ)

AI-Powered Low-/No-Code Blockchain Generation Platform. Block-by-block, build the future. Generate dApps, NFTs & DeFi modules in minutes.

Fractiq jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Fractiq. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu FRACTIQ, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Fractiq na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Fractiq będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Fractiq (w USD)

Jaka będzie wartość Fractiq (FRACTIQ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Fractiq (FRACTIQ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Fractiq.

Sprawdź teraz prognozę ceny Fractiq!

Tokenomika Fractiq (FRACTIQ)

Zrozumienie tokenomiki Fractiq (FRACTIQ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FRACTIQjuż teraz!

Jak kupić Fractiq (FRACTIQ)

Szukasz jak kupić Fractiq? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Fractiq na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

FRACTIQ na lokalne waluty

Zasoby Fractiq

Aby lepiej zrozumieć Fractiq, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Fractiq
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Fractiq

Jaka jest dziś wartość Fractiq (FRACTIQ)?
Aktualna cena FRACTIQ w USD wynosi 0.00002373USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FRACTIQ do USD?
Aktualna cena FRACTIQ w USD wynosi $ 0.00002373. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Fractiq?
Kapitalizacja rynkowa dla FRACTIQ wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FRACTIQ w obiegu?
W obiegu FRACTIQ znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FRACTIQ?
FRACTIQ osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FRACTIQ?
FRACTIQ zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu FRACTIQ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FRACTIQ wynosi $ 67.35K USD.
Czy w tym roku FRACTIQ pójdzie wyżej?
FRACTIQ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FRACTIQ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Fractiq (FRACTIQ)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

