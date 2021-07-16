Tokenomika FOX Token (FOX) Odkryj kluczowe informacje o FOX Token (FOX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FOX Token (FOX) Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals. Oficjalna strona internetowa: https://shapeshift.com/ Biała księga: https://docs.shapeshift.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d Kup FOX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FOX Token (FOX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FOX Token (FOX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.82M $ 18.82M $ 18.82M Całkowita podaż: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Podaż w obiegu: $ 772.29M $ 772.29M $ 772.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.35M $ 24.35M $ 24.35M Historyczne maksimum: $ 1.2852 $ 1.2852 $ 1.2852 Historyczne minimum: $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 Aktualna cena: $ 0.02437 $ 0.02437 $ 0.02437 Dowiedz się więcej o cenie FOX Token (FOX)

Tokenomika FOX Token (FOX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FOX Token (FOX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FOX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FOX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFOX tokenomikę, poznaj cenę tokena FOXna żywo!

Jak kupić FOX Chcesz dodać FOX Token (FOX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FOX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FOX na MEXC już teraz!

Historia ceny FOX Token (FOX) Analiza historii ceny FOX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FOX już teraz!

Prognoza ceny FOX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FOX? Nasza strona z prognozami cen FOX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FOX już teraz!

