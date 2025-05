FOX

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

NazwaFOX

PozycjaNo.809

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.05%

Podaż w obiegu772,286,516

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż999,089,275

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2021-07-16 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum5.134914976417942,2021-11-16

Najniższa cena0.018176800459428835,2023-06-15

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

