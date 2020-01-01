Tokenomika FOMO.FUND (FOMO) Odkryj kluczowe informacje o FOMO.FUND (FOMO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

FOMO is the first AI Agent, multi chain token launcher on SOL with more chains coming. Combining a bonding curve launch model with viral clicker airdrop games. Oficjalna strona internetowa: https://fomo.fund Biała księga: https://docs.fomo.fund/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ZxBon4vcf3DVcrt63fJU52ywYm9BKZC6YuXDhb3fomo

Tokenomika i analiza cenowa FOMO.FUND (FOMO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FOMO.FUND (FOMO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Całkowita podaż: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Podaż w obiegu: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Historyczne maksimum: $ 0.0010532 $ 0.0010532 $ 0.0010532 Historyczne minimum: $ 0.000010031977848984 $ 0.000010031977848984 $ 0.000010031977848984 Aktualna cena: $ 0.00001269 $ 0.00001269 $ 0.00001269 Dowiedz się więcej o cenie FOMO.FUND (FOMO)

Tokenomika FOMO.FUND (FOMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FOMO.FUND (FOMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FOMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FOMO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFOMO tokenomikę, poznaj cenę tokena FOMOna żywo!

Jak kupić FOMO Chcesz dodać FOMO.FUND (FOMO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FOMO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FOMO na MEXC już teraz!

Historia ceny FOMO.FUND (FOMO) Analiza historii ceny FOMO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FOMO już teraz!

Prognoza ceny FOMO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FOMO? Nasza strona z prognozami cen FOMO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FOMO już teraz!

