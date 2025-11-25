Tokenomika Fellaz (FLZ)

Tokenomika Fellaz (FLZ)

Odkryj kluczowe informacje o Fellaz (FLZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:16:23 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Fellaz (FLZ)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fellaz (FLZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 125.28M
$ 125.28M$ 125.28M
Całkowita podaż:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Podaż w obiegu:
$ 471.87M
$ 471.87M$ 471.87M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 531.00M
$ 531.00M$ 531.00M
Historyczne maksimum:
$ 2.42
$ 2.42$ 2.42
Historyczne minimum:
$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055$ 0.08700985391066055
Aktualna cena:
$ 0.2655
$ 0.2655$ 0.2655

Informacje o Fellaz (FLZ)

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Oficjalna strona internetowa:
https://fellaz.io/
Biała księga:
https://navi-inno.notion.site/Fellaz-Documents-Public-16a4ba0ea49a806fb047c1b051c18451
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8e964e35a76103af4c7d7318e1b1a82c682ae296

Tokenomika Fellaz (FLZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Fellaz (FLZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FLZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLZ.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFLZ tokenomikę, poznaj cenę tokena FLZna żywo!

Jak kupić FLZ

Chcesz dodać Fellaz (FLZ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FLZ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Fellaz (FLZ)

Analiza historii ceny FLZ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny FLZ

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLZ? Nasza strona z prognozami cen FLZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności