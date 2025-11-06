GiełdaDEX+
Aktualna cena Fellaz to 0.26702 USD. Śledź aktualizacje cen FLZ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FLZ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FLZ

Informacje o cenie FLZ

Czym jest FLZ

Biała księga FLZ

Oficjalna strona internetowa FLZ

Tokenomika FLZ

Prognoza cen FLZ

Historia FLZ

Przewodnik zakupowy FLZ

Przelicznik FLZ-fiat

FLZ na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Fellaz

Cena Fellaz(FLZ)

Aktualna cena 1 FLZ do USD:

$0.26702
-0.68%1D
USD
Fellaz (FLZ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:38:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Fellaz (FLZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.25885
Minimum 24h
$ 0.2725
Maksimum 24h

$ 0.25885
$ 0.2725
$ 7.031902618598005
$ 0.08700985391066055
+0.31%

-0.67%

-0.64%

-0.64%

Aktualna cena Fellaz (FLZ) wynosi $ 0.26702. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FLZ wahał się między $ 0.25885 a $ 0.2725, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FLZ w historii to $ 7.031902618598005, a najniższy to $ 0.08700985391066055.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FLZ zmieniły się o +0.31% w ciągu ostatniej godziny, o -0.67% w ciągu 24 godzin i o -0.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Fellaz (FLZ)

No.262

$ 126.00M
$ 48.31K
$ 534.04M
471.87M
2,000,000,000
2,000,000,000
23.59%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Fellaz wynosi $ 126.00M, przy $ 48.31K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FLZ w obiegu wynosi 471.87M, przy całkowitej podaży 2000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 534.04M.

Historia ceny Fellaz (FLZ) – USD

Śledź zmiany ceny Fellaz dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0018282-0.67%
30 Dni$ -0.03972-12.95%
60 dni$ +0.09331+53.71%
90 dni$ -0.73898-73.46%
Dzisiejsza zmiana ceny Fellaz

DziśFLZ odnotował zmianę $ -0.0018282 (-0.67%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Fellaz

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.03972 (-12.95%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Fellaz

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę FLZ o $ +0.09331(+53.71%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Fellaz

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.73898 (-73.46%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Fellaz (FLZ)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Fellaz.

Co to jest Fellaz (FLZ)

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Fellaz jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Fellaz. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu FLZ, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Fellaz na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Fellaz będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Fellaz (w USD)

Jaka będzie wartość Fellaz (FLZ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Fellaz (FLZ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Fellaz.

Sprawdź teraz prognozę ceny Fellaz!

Tokenomika Fellaz (FLZ)

Zrozumienie tokenomiki Fellaz (FLZ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FLZjuż teraz!

Jak kupić Fellaz (FLZ)

Szukasz jak kupić Fellaz? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Fellaz na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

FLZ na lokalne waluty

1 Fellaz(FLZ) do VND
7,026.6313
1 Fellaz(FLZ) do AUD
A$0.4085406
1 Fellaz(FLZ) do GBP
0.2029352
1 Fellaz(FLZ) do EUR
0.2296372
1 Fellaz(FLZ) do USD
$0.26702
1 Fellaz(FLZ) do MYR
RM1.1161436
1 Fellaz(FLZ) do TRY
11.2442122
1 Fellaz(FLZ) do JPY
¥40.85406
1 Fellaz(FLZ) do ARS
ARS$387.5448174
1 Fellaz(FLZ) do RUB
21.722077
1 Fellaz(FLZ) do INR
23.6633124
1 Fellaz(FLZ) do IDR
Rp4,450.3315532
1 Fellaz(FLZ) do PHP
15.687425
1 Fellaz(FLZ) do EGP
￡E.12.6594182
1 Fellaz(FLZ) do BRL
R$1.4312272
1 Fellaz(FLZ) do CAD
C$0.3764982
1 Fellaz(FLZ) do BDT
32.5390572
1 Fellaz(FLZ) do NGN
385.30986
1 Fellaz(FLZ) do COP
$1,026.998973
1 Fellaz(FLZ) do ZAR
R.4.6568288
1 Fellaz(FLZ) do UAH
11.2308612
1 Fellaz(FLZ) do TZS
T.Sh.656.06814
1 Fellaz(FLZ) do VES
Bs59.54546
1 Fellaz(FLZ) do CLP
$252.06688
1 Fellaz(FLZ) do PKR
Rs75.4705328
1 Fellaz(FLZ) do KZT
140.2415742
1 Fellaz(FLZ) do THB
฿8.6674692
1 Fellaz(FLZ) do TWD
NT$8.2535882
1 Fellaz(FLZ) do AED
د.إ0.9799634
1 Fellaz(FLZ) do CHF
Fr0.213616
1 Fellaz(FLZ) do HKD
HK$2.0747454
1 Fellaz(FLZ) do AMD
֏102.148501
1 Fellaz(FLZ) do MAD
.د.م2.4859562
1 Fellaz(FLZ) do MXN
$4.966572
1 Fellaz(FLZ) do SAR
ريال1.001325
1 Fellaz(FLZ) do ETB
Br40.9395064
1 Fellaz(FLZ) do KES
KSh34.5096648
1 Fellaz(FLZ) do JOD
د.أ0.18931718
1 Fellaz(FLZ) do PLN
0.9853038
1 Fellaz(FLZ) do RON
лв1.1775582
1 Fellaz(FLZ) do SEK
kr2.550041
1 Fellaz(FLZ) do BGN
лв0.453934
1 Fellaz(FLZ) do HUF
Ft89.7534326
1 Fellaz(FLZ) do CZK
5.6528134
1 Fellaz(FLZ) do KWD
د.ك0.08197514
1 Fellaz(FLZ) do ILS
0.867815
1 Fellaz(FLZ) do BOB
Bs1.842438
1 Fellaz(FLZ) do AZN
0.453934
1 Fellaz(FLZ) do TJS
SM2.469935
1 Fellaz(FLZ) do GEL
0.7236242
1 Fellaz(FLZ) do AOA
Kz244.523565
1 Fellaz(FLZ) do BHD
.د.ب0.10039952
1 Fellaz(FLZ) do BMD
$0.26702
1 Fellaz(FLZ) do DKK
kr1.7302896
1 Fellaz(FLZ) do HNL
L7.0386472
1 Fellaz(FLZ) do MUR
12.2882604
1 Fellaz(FLZ) do NAD
$4.646148
1 Fellaz(FLZ) do NOK
kr2.723604
1 Fellaz(FLZ) do NZD
$0.4699552
1 Fellaz(FLZ) do PAB
B/.0.26702
1 Fellaz(FLZ) do PGK
K1.134835
1 Fellaz(FLZ) do QAR
ر.ق0.9719528
1 Fellaz(FLZ) do RSD
дин.27.2039976
1 Fellaz(FLZ) do UZS
soʻm3,178.8090152
1 Fellaz(FLZ) do ALL
L22.4403608
1 Fellaz(FLZ) do ANG
ƒ0.4779658
1 Fellaz(FLZ) do AWG
ƒ0.480636
1 Fellaz(FLZ) do BBD
$0.53404
1 Fellaz(FLZ) do BAM
KM0.453934
1 Fellaz(FLZ) do BIF
Fr787.44198
1 Fellaz(FLZ) do BND
$0.347126
1 Fellaz(FLZ) do BSD
$0.26702
1 Fellaz(FLZ) do JMD
$42.976869
1 Fellaz(FLZ) do KHR
1,072.3683412
1 Fellaz(FLZ) do KMF
Fr113.75052
1 Fellaz(FLZ) do LAK
5,804.7824926
1 Fellaz(FLZ) do LKR
රු81.3316218
1 Fellaz(FLZ) do MDL
L4.552691
1 Fellaz(FLZ) do MGA
Ar1,202.79159
1 Fellaz(FLZ) do MOP
P2.13616
1 Fellaz(FLZ) do MVR
4.112108
1 Fellaz(FLZ) do MWK
MK463.5760922
1 Fellaz(FLZ) do MZN
MT17.075929
1 Fellaz(FLZ) do NPR
रु37.9008188
1 Fellaz(FLZ) do PYG
1,893.70584
1 Fellaz(FLZ) do RWF
Fr387.98006
1 Fellaz(FLZ) do SBD
$2.1949044
1 Fellaz(FLZ) do SCR
3.6608442
1 Fellaz(FLZ) do SRD
$10.293621
1 Fellaz(FLZ) do SVC
$2.3337548
1 Fellaz(FLZ) do SZL
L4.6621692
1 Fellaz(FLZ) do TMT
m0.93457
1 Fellaz(FLZ) do TND
د.ت0.79118026
1 Fellaz(FLZ) do TTD
$1.8077254
1 Fellaz(FLZ) do UGX
Sh933.50192
1 Fellaz(FLZ) do XAF
Fr152.2014
1 Fellaz(FLZ) do XCD
$0.720954
1 Fellaz(FLZ) do XOF
Fr152.2014
1 Fellaz(FLZ) do XPF
Fr27.50306
1 Fellaz(FLZ) do BWP
P3.6020998
1 Fellaz(FLZ) do BZD
$0.5367102
1 Fellaz(FLZ) do CVE
$25.6632922
1 Fellaz(FLZ) do DJF
Fr47.26254
1 Fellaz(FLZ) do DOP
$17.1373436
1 Fellaz(FLZ) do DZD
د.ج34.9075246
1 Fellaz(FLZ) do FJD
$0.6088056
1 Fellaz(FLZ) do GNF
Fr2,321.7389
1 Fellaz(FLZ) do GTQ
Q2.0453732
1 Fellaz(FLZ) do GYD
$55.8499032
1 Fellaz(FLZ) do ISK
kr33.91154

Zasoby Fellaz

Aby lepiej zrozumieć Fellaz, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Fellaz
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Fellaz

Jaka jest dziś wartość Fellaz (FLZ)?
Aktualna cena FLZ w USD wynosi 0.26702USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FLZ do USD?
Aktualna cena FLZ w USD wynosi $ 0.26702. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Fellaz?
Kapitalizacja rynkowa dla FLZ wynosi $ 126.00M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FLZ w obiegu?
W obiegu FLZ znajduje się 471.87M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FLZ?
FLZ osiąga ATH w wysokości 7.031902618598005 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FLZ?
FLZ zaliczył cenę ATL w wysokości 0.08700985391066055 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FLZ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FLZ wynosi $ 48.31K USD.
Czy w tym roku FLZ pójdzie wyżej?
FLZ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FLZ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Fellaz (FLZ)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator FLZ do USD

Kwota

FLZ
FLZ
USD
USD

1 FLZ = 0.26701 USD

Handluj FLZ

FLZ/USDT
$0.26702
$0.26702$0.26702
-0.67%

