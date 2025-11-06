Prognoza ceny Fellaz (FLZ) (USD)

Sprawdź prognozy cen Fellaz na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość FLZ w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup FLZ

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Fellaz % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.26441 $0.26441 $0.26441 -1.65% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Fellaz na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Fellaz (FLZ) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Fellaz może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.26441. Prognoza ceny Fellaz (FLZ) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Fellaz może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.277630. Prognoza ceny Fellaz (FLZ) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FLZ na 2027 rok wyniesie $ 0.291512 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Fellaz (FLZ) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FLZ na 2028 rok wyniesie $ 0.306087 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Fellaz (FLZ) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FLZ w 2029 roku wyniesie $ 0.321392 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Fellaz (FLZ) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FLZ w 2030 roku wyniesie $ 0.337461 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Fellaz (FLZ) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Fellaz może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.549689. Prognoza ceny Fellaz (FLZ) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Fellaz może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.895386. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.26441 0.00%

2026 $ 0.277630 5.00%

2027 $ 0.291512 10.25%

2028 $ 0.306087 15.76%

2029 $ 0.321392 21.55%

2030 $ 0.337461 27.63%

2031 $ 0.354334 34.01%

2032 $ 0.372051 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.390653 47.75%

2034 $ 0.410186 55.13%

2035 $ 0.430696 62.89%

2036 $ 0.452230 71.03%

2037 $ 0.474842 79.59%

2038 $ 0.498584 88.56%

2039 $ 0.523513 97.99%

2040 $ 0.549689 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Fellaz na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.26441 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.264446 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.264663 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.265496 0.41% Prognoza ceny Fellaz (FLZ) na dziś Przewidywana cena dla FLZ w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.26441 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Fellaz (FLZ) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny FLZ z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.264446 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Fellaz (FLZ) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla FLZ, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.264663 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Fellaz (FLZ) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena FLZ wynosi $0.265496 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Fellaz Aktualna cena $ 0.26441$ 0.26441 $ 0.26441 Zmiana ceny (24H) -1.65% Kapitalizacja rynkowa $ 124.77M$ 124.77M $ 124.77M Podaż w obiegu 471.87M 471.87M 471.87M Wolumen (24H) $ 49.11K$ 49.11K $ 49.11K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena FLZ to $ 0.26441. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.65%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 49.11K. Ponadto FLZ ma podaż w obiegu wynoszącą 471.87M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 124.77M. Zobacz na żywo cenę FLZ

Jak kupić Fellaz (FLZ) Próbujesz kupić FLZ? Teraz możesz kupować FLZ za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Fellaz i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić FLZ teraz

Historyczna cena Fellaz Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Fellaz, cena Fellaz wynosi 0.26441USD. Podaż w obiegu Fellaz (FLZ) wynosi 0.00 FLZ , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $124.77M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.01% $ -0.003350 $ 0.26895 $ 0.26179

7 D -0.00% $ -0.001350 $ 0.27555 $ 0.25485

30 Dni -0.13% $ -0.04185 $ 0.31694 $ 0.25171 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Fellaz zanotował zmianę ceny o $-0.003350 , co stanowi -0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Fellaz osiągnął maksimum na poziomie $0.27555 i minimum na poziomie $0.25485 . Zanotowano zmianę ceny o -0.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał FLZ do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Fellaz o -0.13% , co odpowiada około $-0.04185 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FLZ. Sprawdź pełną historię cen Fellaz, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen FLZ

Jak działa moduł przewidywania ceny Fellaz (FLZ)? Moduł predykcji ceny Fellaz to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FLZ. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Fellaz na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FLZ, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Fellaz. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FLZ. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FLZ, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Fellaz.

Dlaczego prognoaza ceny FLZ jest ważna?

Prognozy cen FLZ są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w FLZ? Według Twoich prognoz FLZ osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny FLZ na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Fellaz (FLZ), przewidywana cena FLZ osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 FLZ w 2026 roku? Cena 1 Fellaz (FLZ) wynosi dziś $0.26441 . Według powyższego modułu prognoz FLZ wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena FLZ w 2027 roku? Fellaz (FLZ) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FLZ do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FLZ w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Fellaz (FLZ) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FLZ w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Fellaz (FLZ) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 FLZ w 2030 roku? Cena 1 Fellaz (FLZ) wynosi dziś $0.26441 . Według powyższego modułu prognoz FLZ wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny FLZ na 2040 rok? Fellaz (FLZ) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FLZ do 2040 roku. Zarejestruj się teraz