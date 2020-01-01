Tokenomika FLock.io (FLOCK) Odkryj kluczowe informacje o FLock.io (FLOCK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FLock.io (FLOCK) Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors. Oficjalna strona internetowa: https://flock.io Biała księga: https://www.flock.io/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691

Tokenomika i analiza cenowa FLock.io (FLOCK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FLock.io (FLOCK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 67.87M $ 67.87M $ 67.87M Całkowita podaż: $ 228.14M $ 228.14M $ 228.14M Podaż w obiegu: $ 228.08M $ 228.08M $ 228.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 297.58M $ 297.58M $ 297.58M Historyczne maksimum: $ 2.1022 $ 2.1022 $ 2.1022 Historyczne minimum: $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 Aktualna cena: $ 0.29758 $ 0.29758 $ 0.29758 Dowiedz się więcej o cenie FLock.io (FLOCK)

Tokenomika FLock.io (FLOCK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FLock.io (FLOCK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLOCK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLOCK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLOCK tokenomikę, poznaj cenę tokena FLOCKna żywo!

Jak kupić FLOCK MEXC obsługuje różne metody zakupu FLOCK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny FLock.io (FLOCK) Analiza historii ceny FLOCK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FLOCK już teraz!

Prognoza ceny FLOCK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLOCK? Nasza strona z prognozami cen FLOCK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLOCK już teraz!

