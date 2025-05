FLOCK

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

NazwaFLOCK

PozycjaNo.793

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)30.96%

Podaż w obiegu185,324,952.38824794

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż186,865,011.38824794

Wskaźnik obrotu0.1853%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.8929593240695551,2025-01-03

Najniższa cena0.03529084954366033,2025-04-07

Publiczny blockchainBASE

Sektor

