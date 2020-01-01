Tokenomika Flamingo (FLM) Odkryj kluczowe informacje o Flamingo (FLM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Flamingo (FLM) Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc. Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc. Oficjalna strona internetowa: https://flamingo.finance/ Biała księga: https://docs.flamingo.finance/ Block Explorer: https://neotube.io/nep5/4d9eab13620fe3569ba3b0e56e2877739e4145e3/page/1 Kup FLM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Flamingo (FLM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Flamingo (FLM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.07M $ 15.07M $ 15.07M Całkowita podaż: $ 557.23M $ 557.23M $ 557.23M Podaż w obiegu: $ 557.23M $ 557.23M $ 557.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.04M $ 27.04M $ 27.04M Historyczne maksimum: $ 4.99 $ 4.99 $ 4.99 Historyczne minimum: $ 0.013609467044339166 $ 0.013609467044339166 $ 0.013609467044339166 Aktualna cena: $ 0.02704 $ 0.02704 $ 0.02704 Dowiedz się więcej o cenie Flamingo (FLM)

Tokenomika Flamingo (FLM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Flamingo (FLM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLM tokenomikę, poznaj cenę tokena FLMna żywo!

