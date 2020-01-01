Tokenomika Step App (FITFI) Odkryj kluczowe informacje o Step App (FITFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Step App (FITFI) Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem's proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience. Oficjalna strona internetowa: https://step.app/ Block Explorer: https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6

Tokenomika i analiza cenowa Step App (FITFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Step App (FITFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M Całkowita podaż: $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B Podaż w obiegu: $ 4.09B $ 4.09B $ 4.09B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.58M $ 5.58M $ 5.58M Historyczne maksimum: $ 0.7339 $ 0.7339 $ 0.7339 Historyczne minimum: $ 0.001193688573355814 $ 0.001193688573355814 $ 0.001193688573355814 Aktualna cena: $ 0.001213 $ 0.001213 $ 0.001213 Dowiedz się więcej o cenie Step App (FITFI)

Tokenomika Step App (FITFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Step App (FITFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FITFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FITFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFITFI tokenomikę, poznaj cenę tokena FITFIna żywo!

Jak kupić FITFI

Historia ceny Step App (FITFI) Analiza historii ceny FITFI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FITFI już teraz!

Prognoza ceny FITFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FITFI? Nasza strona z prognozami cen FITFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FITFI już teraz!

