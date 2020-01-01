Tokenomika StaFi (FIS) Odkryj kluczowe informacje o StaFi (FIS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o StaFi (FIS) StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time. Oficjalna strona internetowa: https://www.stafi.io/ Biała księga: https://docs.stafi.io/ Block Explorer: https://stafi.subscan.io/ Kup FIS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa StaFi (FIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StaFi (FIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M Całkowita podaż: $ 154.37M $ 154.37M $ 154.37M Podaż w obiegu: $ 118.98M $ 118.98M $ 118.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.20M $ 13.20M $ 13.20M Historyczne maksimum: $ 0.7052 $ 0.7052 $ 0.7052 Historyczne minimum: $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 Aktualna cena: $ 0.08553 $ 0.08553 $ 0.08553 Dowiedz się więcej o cenie StaFi (FIS)

Tokenomika StaFi (FIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StaFi (FIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFIS tokenomikę, poznaj cenę tokena FISna żywo!

Jak kupić FIS Chcesz dodać StaFi (FIS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FIS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FIS na MEXC już teraz!

Historia ceny StaFi (FIS) Analiza historii ceny FIS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FIS już teraz!

Prognoza ceny FIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FIS? Nasza strona z prognozami cen FIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FIS już teraz!

