Tokenomika FIO Protocol (FIO) Odkryj kluczowe informacje o FIO Protocol (FIO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FIO Protocol (FIO) FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance. FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance. Oficjalna strona internetowa: https://fio.net/ Biała księga: https://developers.fioprotocol.io Block Explorer: https://fio.bloks.io/ Kup FIO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FIO Protocol (FIO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FIO Protocol (FIO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M Całkowita podaż: $ 839.24M $ 839.24M $ 839.24M Podaż w obiegu: $ 820.03M $ 820.03M $ 820.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.78M $ 16.78M $ 16.78M Historyczne maksimum: $ 0.1288 $ 0.1288 $ 0.1288 Historyczne minimum: $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 Aktualna cena: $ 0.01678 $ 0.01678 $ 0.01678 Dowiedz się więcej o cenie FIO Protocol (FIO)

Tokenomika FIO Protocol (FIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FIO Protocol (FIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FIO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFIO tokenomikę, poznaj cenę tokena FIOna żywo!

Jak kupić FIO Chcesz dodać FIO Protocol (FIO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FIO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FIO na MEXC już teraz!

Historia ceny FIO Protocol (FIO) Analiza historii ceny FIO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FIO już teraz!

Prognoza ceny FIO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FIO? Nasza strona z prognozami cen FIO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FIO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!