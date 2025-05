FIO

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

NazwaFIO

PozycjaNo.1016

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.78%

Podaż w obiegu811,310,280.7780081

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż839,242,769.7719939

Wskaźnik obrotu0.8113%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.56914028,2021-04-06

Najniższa cena0.01074395967351126,2025-04-07

Publiczny blockchainFIONEW

