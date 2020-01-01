Tokenomika SynFutures (F)
Informacje o SynFutures (F)
SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more.
Tokenomika i analiza cenowa SynFutures (F)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SynFutures (F), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika SynFutures (F): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki SynFutures (F) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów F, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów F.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszF tokenomikę, poznaj cenę tokena Fna żywo!
Analiza historii ceny F pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny F
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać F? Nasza strona z prognozami cen F łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
