Tokenomika EVAA Protocol (EVAA)

Tokenomika EVAA Protocol (EVAA)

Odkryj kluczowe informacje o EVAA Protocol (EVAA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:49:49 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa EVAA Protocol (EVAA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EVAA Protocol (EVAA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 7.46M
$ 7.46M$ 7.46M
Całkowita podaż:
$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M
Podaż w obiegu:
$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 56.35M
$ 56.35M$ 56.35M
Historyczne maksimum:
$ 13.706
$ 13.706$ 13.706
Historyczne minimum:
$ 0.9462594403468033
$ 0.9462594403468033$ 0.9462594403468033
Aktualna cena:
$ 1.127
$ 1.127$ 1.127

Informacje o EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

Oficjalna strona internetowa:
https://evaa.finance/
Biała księga:
https://evaa.gitbook.io/intro
Block Explorer:
https://tonviewer.com/EQBKMfjX_a_dsOLm-juxyVZytFP7_KKnzGv6J01kGc72gVBp

Tokenomika EVAA Protocol (EVAA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki EVAA Protocol (EVAA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów EVAA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów EVAA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszEVAA tokenomikę, poznaj cenę tokena EVAAna żywo!

Jak kupić EVAA

Chcesz dodać EVAA Protocol (EVAA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EVAA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny EVAA Protocol (EVAA)

Analiza historii ceny EVAA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny EVAA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EVAA? Nasza strona z prognozami cen EVAA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności