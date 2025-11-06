GiełdaDEX+
Aktualna cena EVAA Protocol to 2.986 USD. Śledź aktualizacje cen EVAA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EVAA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EVAA

Informacje o cenie EVAA

Czym jest EVAA

Biała księga EVAA

Oficjalna strona internetowa EVAA

Tokenomika EVAA

Prognoza cen EVAA

Historia EVAA

Przewodnik zakupowy EVAA

Przelicznik EVAA-fiat

EVAA na spot

USDT-M Futures EVAA

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo EVAA Protocol

Cena EVAA Protocol(EVAA)

Aktualna cena 1 EVAA do USD:

$2.989
$2.989$2.989
-6.24%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:35:14 (UTC+8)

Informacje o cenie EVAA Protocol (EVAA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 2.92
$ 2.92$ 2.92
Minimum 24h
$ 3.687
$ 3.687$ 3.687
Maksimum 24h

$ 2.92
$ 2.92$ 2.92

$ 3.687
$ 3.687$ 3.687

$ 13.61297177645488
$ 13.61297177645488$ 13.61297177645488

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

-5.57%

-6.23%

-74.67%

-74.67%

Aktualna cena EVAA Protocol (EVAA) wynosi $ 2.986. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EVAA wahał się między $ 2.92 a $ 3.687, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EVAA w historii to $ 13.61297177645488, a najniższy to $ 1.4583095338977914.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EVAA zmieniły się o -5.57% w ciągu ostatniej godziny, o -6.23% w ciągu 24 godzin i o -74.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o EVAA Protocol (EVAA)

No.729

$ 19.76M
$ 19.76M$ 19.76M

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 149.30M
$ 149.30M$ 149.30M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa EVAA Protocol wynosi $ 19.76M, przy $ 1.21M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EVAA w obiegu wynosi 6.62M, przy całkowitej podaży 50000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 149.30M.

Historia ceny EVAA Protocol (EVAA) – USD

Śledź zmiany ceny EVAA Protocol dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.19893-6.23%
30 Dni$ -0.7-19.00%
60 dni$ +0.986+49.30%
90 dni$ +0.986+49.30%
Dzisiejsza zmiana ceny EVAA Protocol

DziśEVAA odnotował zmianę $ -0.19893 (-6.23%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny EVAA Protocol

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.7 (-19.00%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny EVAA Protocol

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę EVAA o $ +0.986(+49.30%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny EVAA Protocol

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.986 (+49.30%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe EVAA Protocol (EVAA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen EVAA Protocol.

Co to jest EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

EVAA Protocol jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w EVAA Protocol. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu EVAA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące EVAA Protocol na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno EVAA Protocol będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny EVAA Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość EVAA Protocol (EVAA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w EVAA Protocol (EVAA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla EVAA Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny EVAA Protocol!

Tokenomika EVAA Protocol (EVAA)

Zrozumienie tokenomiki EVAA Protocol (EVAA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EVAAjuż teraz!

Jak kupić EVAA Protocol (EVAA)

Szukasz jak kupić EVAA Protocol? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić EVAA Protocol na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby EVAA Protocol

Aby lepiej zrozumieć EVAA Protocol, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa EVAA Protocol
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące EVAA Protocol

Jaka jest dziś wartość EVAA Protocol (EVAA)?
Aktualna cena EVAA w USD wynosi 2.986USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EVAA do USD?
Aktualna cena EVAA w USD wynosi $ 2.986. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa EVAA Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla EVAA wynosi $ 19.76M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EVAA w obiegu?
W obiegu EVAA znajduje się 6.62M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EVAA?
EVAA osiąga ATH w wysokości 13.61297177645488 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EVAA?
EVAA zaliczył cenę ATL w wysokości 1.4583095338977914 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EVAA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EVAA wynosi $ 1.21M USD.
Czy w tym roku EVAA pójdzie wyżej?
EVAA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EVAA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:35:14 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator EVAA do USD

Kwota

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 2.986 USD

Handluj EVAA

EVAA/USDT
$2.989
$2.989$2.989
-6.41%

