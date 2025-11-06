Co to jest EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans. EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

EVAA Protocol jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w EVAA Protocol. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.



Dodatkowo możesz:

- Sprawdź dostępność stakingu EVAA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.

- Czytaj recenzje i analizy dotyczące EVAA Protocol na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno EVAA Protocol będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny EVAA Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość EVAA Protocol (EVAA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w EVAA Protocol (EVAA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla EVAA Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny EVAA Protocol!

Tokenomika EVAA Protocol (EVAA)

Zrozumienie tokenomiki EVAA Protocol (EVAA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EVAAjuż teraz!

Jak kupić EVAA Protocol (EVAA)

Szukasz jak kupić EVAA Protocol? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić EVAA Protocol na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

EVAA na lokalne waluty

Wypróbuj konwerter

Zasoby EVAA Protocol

Aby lepiej zrozumieć EVAA Protocol, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące EVAA Protocol Jaka jest dziś wartość EVAA Protocol (EVAA)? Aktualna cena EVAA w USD wynosi 2.986USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena EVAA do USD? $ 2.986 . Sprawdź Aktualna cena EVAA w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa EVAA Protocol? Kapitalizacja rynkowa dla EVAA wynosi $ 19.76M USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż EVAA w obiegu? W obiegu EVAA znajduje się 6.62M USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EVAA? EVAA osiąga ATH w wysokości 13.61297177645488 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EVAA? EVAA zaliczył cenę ATL w wysokości 1.4583095338977914 USD . Jaki jest wolumen obrotu EVAA? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EVAA wynosi $ 1.21M USD . Czy w tym roku EVAA pójdzie wyżej? EVAA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EVAA , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe EVAA Protocol (EVAA)

Czas (UTC+8) Typ Informacja 11-05 17:18:00 Aktualności branżowe Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Dane on-chain Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Aktualności branżowe Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Aktualności branżowe Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Aktualności branżowe Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Aktualności branżowe Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku